Fermano: la popolazione tiene. Ci sono 14 Comuni in crescita. Ma le proiezioni preoccupano

L’inverno demografico in provincia di Fermo deve ancora arrivare. Nonostante i dati siano in discesa, il territorio fermano sembra infatti riuscire a contenere il calo generale della popolazione che sta riguardando tutta Italia e le zone dell’entroterra in particolare. Gli ultimi dati disponibili sono quelli di maggio 2024 e basta confrontarli con quelli dell’anno precedente per avere una fotografia accurata dei 40 Comuni fermani. Se il capoluogo perde pochissimo (35.902 nel maggio 2023 contro i 35.894 attuali), ci sono addirittura 14 paesi che hanno guadagnato abitanti: Altidona (+78), Campofilone (+16), Falerone (+26), Grottazzolina (+1), Monte Giberto (+9), Montegranaro (+45), Monte Urano (+19), Monte Vidon Combatte (+9), Monte Vidon Corrado (+14), Moresco (+9), Pedaso (+13), Porto Sant’Elpidio (+25), Rapagnano (+2) e Servigliano (+11).

Scendono, invece, tutti gli altri: Amandola (-15), Belmonte (-19), Fermo (-8), Francavilla D’Ete (-29), Lapedona (-5), Magliano di Tenna (-17), Massa Fermana (-26), Monsampietro Morico (-2), Montappone (-5), Montefalcone Appennino (-3), Montefortino (-10), Montegiorgio (-50), Monteleone (-6), Montelparo (-3), Monte Rinaldo (-7), Monterubbiano (-4), Monte San Pietrangeli (-56), Montottone (-26), Ortezzano (-5), Pietritoli (-10), Ponzano (-16), Porto San Giorgio (-7), Santa Vittoria in Matenano (-25), Sant’Elpidio a Mare (-69), Smerillo (-4), Torre San Patrizio (-56).

Come si può vedere dai numeri ci sono Comuni in particolare sofferenza come Torre San Patrizio, Montegiorgio e Monte San Pietrangeli, ma è pur vero che anche solo 4 abitanti per un pasino piccolo come Smerillo (331 residenti) fanno la differenza.L’intera provincia ha perso per strada in dodici mesi 172 abitanti, stazionando ora a quota 167.472. Insomma, la situazione non sembra drammatica anche se le previsioni non lasciano ben sperare. L’Istat nel proprio sito ha infatti le proiezioni che arrivano al 2043 per i Comuni più grandi. Ebbene, secondo questi dati tutti i più grandi territori fermani sono destinati a perdere, qualcuno anche parecchio. Tra 20 anni secondo l’Istat Fermo avrà 34.973 residenti, Porto Sant’Elpidio 25.473, Sant’Elpidio a Mare 15.240, Porto San Giorgio 14.895 e Montegranaro 11.683. Staremo a vedere.

