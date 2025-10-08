Fermati a bordo di un’auto rubata. Fuggono a piedi

Stavano viaggiando su un’auto poi risultata rubata e quando la volante della polizia li ha intercettati, i due giovani nordafricani, pluripregiudicati, hanno dapprima reagito con atteggiamenti insofferenti, si sono rifiutati di collaborare al controllo e di consegnare i loro documenti fino a che gli agenti non li hanno informati del fatto che sarebbero stati portati in Questura per la fotosegnalazione. A quel punto, si sono dati alla fuga, riuscendo ad evitare di essere colpiti dal teaser estratto da un poliziotto per cercare di fermarli. Alla fine, i due sono riusciti a far perdere le loro tracce. E’ avvenuto a Porto Sant’Elpidio qualche giorno fa. Dagli accertamenti condotti dai poliziotti è emerso che l’auto utilizzata dai due nordafricani era stata rubata lo scorso 26 luglio a Umbertide (provincia di Perugia): il veicolo è stato sequestrato e, a breve, sarà restituito al legittimo proprietario che, già informato del ritrovamento, si è detto felice e sollevato poterla riavere, ringraziando le forze dell’ordine. I due soggetti che erano a bordo dell’auto, entrambi di nazionalità tunisina, di 25 e 28 anni, pluripregiudicati e senza documenti, si erano opposti con forza agli ordini dei poliziotti, mantenendo atteggiamenti nervosi, poco collaborativi e insofferenti, fino a quando hanno optato per la fuga, dando il via a un concitato inseguimento, nel corso del quale uno dei due, il più giovane, infilava più volte le mani in tasca facendo temere agli agenti che potesse estrarre un’arma tanto che, uno dei poliziotti ha estratto il teaser per intimidirlo, ma il 25enne è riuscito a sottrarsi al dardo e a correre in direzione della provinciale Faleriense, facendo perdere le proprie tracce. Le ricerche dei due fuggitivi stanno proseguendo da parte della polizia insieme alle indagini per ricostruire i loro movimenti.