Fermati con l’auto rubata e un fucile. Arriva la condanna per la coppia

Avevano assaltato un’abitazione e, dopo aver aggredito la madre della ragazza che aveva lanciato l’allarme, avevano trafugato la refurtiva ed erano scappati con l’auto di proprietà dei padroni di casa. I malviventi, però, non erano riusciti a sfuggire alla caccia all’uomo messa in atto dalla polizia, che li aveva catturati ed arrestati. Per questo motivo alla sbarra sono comparsi un fermano di 38 anni e la sua fidanzata. Al termine del processo lui è stato condannato a quattro anni di reclusione, lei a tre anni e quattro mesi. La rapina era stata messa a segno a Porto San Giorgio. L’incubo di madre e figlia era iniziato quando la ragazza, che era in camera da letto, era stata svegliata da alcuni rumori di vetri infranti provenienti dal pianerottolo del primo piano. In quel momento in casa c’era anche la madre della giovane, che, attirata dal frastuono, aveva notato due persone, un uomo ed una donna, dietro la porta a vetri che divide la zona cucina dalle scale interne. La padrona di casa, ripresasi dallo spavento, aveva cercato di bloccare la ladra, afferrandola per il giaccone, ma la malvivente, di tutta risposta, l’aveva colpita con un violento pugno al volto e l’aveva fatta rovinare a terra. La signora, rialzatasi, aveva cercato di rincorrere i due, che, però, erano riusciti a fuggire prima a piedi e poi a bordo di un’utilitaria, di proprietà della famiglia, le cui chiavi si trovavano all’interno dell’appartamento. Sul posto, allertati dalla vittima, erano intervenuti prontamente gli uomini della squadra volanti della questura.

I poliziotti avevano accertato che, oltre all’autovettura, i rapinatori avevano rubato anche un fucile da caccia calibro 12, regolarmente detenuto e custodito all’interno della vetrinetta della fuciliera, una borsa da donna con dentro vari oggetti in oro, bigiotteria e altri oggetti. Il modus operandi e la descrizione fornita dalla ragazza e da sua madre, avevano consentito di ritenere che gli autori del grave fatto potevano essere due pregiudicati del posto, resisi protagonisti in altre occasioni di reati predatori analoghi. A quel punto sul luogo erano intervenuti anche gli uomini della sezione anticrimine, che avevano attivato le ricerche del mezzo e dei due rapinatori. L’articolata attività aveva permesso di rintracciare e bloccare entrambi a Fermo, con l’intera refurtiva e due involucri contenenti piccole dosi di sostanza stupefacente, una del tipo eroina e l’altra del tipo cocaina.