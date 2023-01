Fermato con un coltello a serramanico

I carabinieri hanno denunciato per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere un 57enne del posto, già noto per altri precedenti. L’uomo, nel corso della tarda serata di ieri è stato controllato dai militari che, insospettiti dal suo nervosismo, hanno deciso di effettuare una perquisizione personale sul posto rinvenendo un coltello a serramanico della lunghezza di 17 centimetri con doppia lama, custodito all’interno di un marsupio. L’arma rinvenuta è stata sottoposta a sequestro. Sempre a Monte Urano i militari dell’Arma hanno fermato un uomo di 61 alla guida di un’auto di grossa cilindrata che di notte circolava in paese sprovvisto di patente di guida. Già denunciato in precedenza per la stessa ragione, il 61enne è stato nuovamente denunciato per guida senza patente e l’autovettura sottoposta a fermo amministrativo.