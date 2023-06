Fermato dai carabinieri alla guida di un autocarro Inchiodato dall’etilometro

I carabinieri di Macerata nel fine settimana hanno fatto una serie di controlli per la sicurezza. Il primo a incappare nelle maglie dei servizi è stato un 68enne del Fermano. Venerdì notte, i militari della stazione di Monte San Giusto lo hanno visto al volante di un piccolo autocarro, con una condotta di guida poco attenta. Lo hanno fermato e invitato a scendere, e subito hanno visto che non era in formissima. L’etilometro ha confermato i sospetti: per il 68enne patente ritirata e denuncia alla procura.