’Fermiamo le truffe’ a teatro: "Sul palco tecniche e colpi. Mettiamo in guardia la gente"

Il teatro per veicolare messaggi sociali, per parlare con le persone più fragili e a rischio, per stare vicino agli anziani. Saranno infatti 5 le compagnie teatrali locali a calcare il palcoscenico del Teatro dell’Aquila giovedì alle ore 21 per sensibilizzare contro le truffe, a tutela in particolare delle fasce più deboli, con l’obiettivo di informare e coinvolgere la cittadinanza. In scena: gli Amici del Teatro Fermano, il Gruppo dell’Arco Fermano, il GTP Palmense, la Filodrammatica dialettale Firmum ed Il TIAeFfe. Ogni compagnia ha studiato un breve spettacolo proprio sull’argomento, con storie inedite che possono divertire, emozionare, comunque restare impresse.

"Lo spettacolo è una delle azioni all’interno del progetto ’Fermiamo le truffe’ – ha detto il vice sindaco e assessore alla Polizia Locale ed alla sicurezza Mauro Torresi – che come amministrazione portiamo avanti in collaborazione con la Prefettura, le Forze dell’ordine e la Polizia Locale, alle quali va la nostra gratitudine per il supporto. Il progetto prosegue tutto l’anno con materiale informativo e con presidi della Polizia Locale nei luoghi più frequentati dagli anziani come Poste e supermercati". Anche questa iniziativa è frutto del protocollo d’intesa siglato lo scorso dicembre tra Prefettura e Comune di Fermo e finanziata dal Ministero dell’Interno con risorse del Fondo unico di giustizia (Fug).

"La cultura invia messaggi, il teatro, ha detto l’assessore alla cultura Micol Lanzidei, non colpisce solo la sfera emozionale con le parole, ma proprio per la sua missione civile all’interno di una società è strumento sociale, è veicolo di partecipazione attiva. Dunque siamo bel lieti di aver coinvolto compagnie teatrali locali che ringrazio per la fattiva collaborazione per sensibilizzare su un tema come quello delle truffe che è impietoso nei confronti delle fasce più deboli, mortificando e facendo sentire tutta la comunità più fragile. Ed allora solo insieme, con la forza del gruppo possiamo essere vicini a chi va difeso ed il principale strumento è l’informazione che nello spettacolo di giovedì 29 maggio sarà una felice combinazione con l’intrattenimento, per stimolare la consapevolezza e prevenire i raggiri nei confronti delle fasce più deboli della cittadinanza".

"Abbiamo sin da subito creduto in questo progetto di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, ha detto l’assessore alle Politiche Sociali Mirco Giampieri, già dallo scorso dopo aver partecipato ad un bando nazionale ci siamo subito attivati e con il coordinamento di Tania Fiori, assistente sociale, sono state organizzate campagne informative sui media, spot tv, incontri nei quartieri con le forze dell’ordine proprio per aumentare questa sensibilità".

I messaggi di comunicazione verteranno su episodi realistici, ricreati sulla base delle tecniche di truffa più comuni, con l’obiettivo di mettere in guardia tutti i cittadini e fornire consigli pratici su come riconoscere ed evitare situazioni di pericolo. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: tel. 0734.284295 | oppure online su www.liveticket.it