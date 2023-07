Fermo, 500 nuovi posti auto per la stagione balneare

Con la bella stagione ed il flusso di residenti e turisti sulla costa per raggiungere la spiaggia, l’amministrazione comunale, per dare maggiori servizi anche in fatto di posti auto soprattutto per il periodo della stagione balneare, ha individuato diverse aree destinate a questo. In particolare, i parcheggi resi fruibili da pochi giorni si trovano a sud di via Girardi; alla fine di via Caboto, grazie al privato (circa 500 posti); dentro l’area delle scuole in via Giovanni da Verrazzano. Il sindaco Paolo Calcinaro parla di un mare di parcheggi: "Con l’arrivo di luglio abbiamo ampliato la disponibilità di parcheggio in modo da non far trovare problemi ai bagnanti locali e ai turisti. Un servizio che può essere apprezzato da molti bagnanti usuali o nuovi della nostra costa nord". Sono posti auto gratuiti, precisa l’assessore alla viabilità Mauro Torresi, un servizio assolutamente importante per la stagione che è ormai nel pieno. Aree parcheggio come servizio in più, anche quale segno di accoglienza turistica come sottolinea l’assessore al turismo Annalisa Cerretani.