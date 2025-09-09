FERMO Accoltellato in Mongolia: "L’hanno operato: sta bene"

"Rudy è stato operato, l’intervento è andato bene. Dobbiamo ringraziare i due giovani tedeschi che lo hanno trovato e allertato i soccorritori. Se non fosse stato subito aiutato, sarebbe andata diversamente". Sono le parole di Giancarlo Di Flavio, lo zio di Rudy Di Flavio (foto), il 32enne originario di Massa Fermana che sabato sera è stato accoltellato a Ulan Bator in Mongolia. Il 19 marzo 2024 Rudy Di Flavio fisioterapista conosciuto nell’entroterra Fermano, era partito da Massa Fermana (Fermo) in sella alla sua bici per attraversare Grecia, Turchia, Iran, Iraq, Kazakistan, Cina fino a raggiungere la Mongolia la sua ultima tappa. Proprio a Ulan Bator era appena arrivato nell’ostello che lo avrebbe ospitato e mentre si stava recando alle docce, è stato raggiunto da sette coltellate alla schiena da un americano con vari presedenti.

"E’ una storia assurda – continua lo zio Giancarlo –: Rudy ha attraversato luoghi critici, ai margini di guerre e conflitti senza avere alcun problema, poi una volta arrivato a destinazione si è imbattuto in questa assurda vicenda. Ci ha detto di non sentire dolore ed è piuttosto sereno". Adesso si sta già pensando al suo rientro. "Grazie anche all’ambasciata italiana in Mongolia che ha contattato celermente l’ospedale. Sua sorella Desiree lo raggiungerà domani (oggi ndr) in Mongolia. Bisognerà attendere 15 giorni, i medici vogliono farlo riprendere completamente perché deve affrontare un volo di 12 ore per rientrare in Italia".

Alessio Carassai