Fermo: attesa per l'omologa del Tribunale e l'arrivo del Tumas Group

FERMOIn apparenza ed in superficie tutto apparentemente fermo in casa gialloblù. Ma solo in maniera apparente perché di situazioni da monitorare ce ne sono in abbondanza. In prims la conferma e accettazione dell’omologa da parte del Tribunale di Fermo in merito alla ristrutturazione del debito: senza di quella è inutile guardare avanti. Ma, diciamolo subito, l’omologa arriverà a giorni e metterà la cornice di ufficialità alla sistemazione dei conti gialloblù con il passato per quello che riguarda i contenziosi con Agenzia delle Entrate, Inpsa, Inail e Credito Sportivo. Resta poi la situazione in ballo che riguardano invece i pagamenti dei fornitori e creditori privati che vanno onorati integralmente in quanto giocoforza esclusi dall’omologa; in tal caso bisogna agire quanto prima onde evitare azioni di rivalsa degli stessi. Dall’altro lato, la situazione che riguarda gli emolumenti che i giocatori della stagione appena conclusa richiedono. Mancano delle mensilità da coprire ma in questo caso c’è da fare un distinguo. L’eventuale mancato pagamento, anche parziale, di questa parte al momento dell’iscrizione in Eccellenza (indicativamente il termine sarà metà luglio) non comporterà l’esclusione della squadra. Ci si può iscrivere anche non avendo completamento il pagamento degli emolumenti ma poi i singoli calciatori potranno richiedere, tramite vertenza, di ottenere quanto previsto ed eventualmente non ottenuto negli accordi economici. Tutto ciò premesso è chiaro che l’attenzione della piazza sia tutta per l’arrivo del gruppo di imprenditori in città, previsto per la giornata di martedì insieme al manager Francesco Pileri per incontrare la proprietà. Come anticipato già ieri è un gruppo di imprenditori riconducibili al Tumas Group, guidato fin dalla nascita negli anni ‘70 dalla famiglia Fenech e che per oltre un decennio ha avuto utili a doppia cifra nell’ordine di milioni di euro con interessi che spaziano in vari settori: dall’immobiliare agli alberghi, dall’edilizia ai casinò fino all’intrattenimento il tutto con diverse società che orbitano all’interno di questo gruppo. Ora il confronto vero e proprio che si dovrà tenere ad inizio della prossima settimana e li ci sarà da vedere se si andrà verso una fumata bianca oppure no. Da valutare tutti gli aspetti indicati in premessa (omologa, creditori privati e chiusura dell’attuale stagione sportiva) per verificare se le condizioni siano quelle ideali. La fiducia su entrambi i fronti c’è e si conferma tale anche alla luce dei possibili interessi che il gruppo maltese potrebbe avere proprio nel territorio fermano ed è plausibile che anche l’amministrazione comunale possa nella giornata di martedì interloquire (a ragion veduta) con gli interessati. Vedremo.

Roberto Cruciani