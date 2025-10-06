Fermo Cammina, un’onda rosa. Mattinata tra sport e solidarietà

Un’onda rosa che parla di futuro, di possibilità, di uno stile di vita che aiuta a non ammalarsi. Si è tenuta ieri mattina la seconda edizione di Fermo Cammina, la manifestazione organizzata dall’associazione Valtenna, insieme con il Comune, per raccogliere fondi a favore delle attività di prevenzione della Lilt e per sostenere l’impegno sportivo delle Infinitae, le donne che gareggiano a bordo del Dragon boat. Ad accogliere i tanti partecipanti l’assessore allo sport Alberto Maria Scarfini, ha voluto sottolineare il valore di un’esperienza che ha attraversato la città, per abbracciare in particolare il centro storico e dare un messaggio di sport e salute, di amicizia e solidarietà. Hanno indossato una maglietta rosa i partecipanti e hanno davvero toccato ogni angolo del centro, anche vicoli e strade poco vissuti, da via Luigetto a via Bertacchini, via Morrone, passando per via Leopardi e poi su, fino al Girfalco, dove c’è stato il tempo per una foto di gruppo sul sagrato della Cattedrale. In piazza c’era un piccolo punto ristoro, per vivere ancora un momento di vicinanza tra tutti coloro che hanno voluto esserci, anche solo per qualche via.

Tra i partecipanti, per la Lilt, l’oncologo in pensione Luigi Acito che ha ribadito come una passeggiata di quattro chilometri sia fortemente simbolica, per dire che almeno venti minuti di camminata veloce al giorno sono indispensabili per custodire la propria salute: "Abbiamo pensato ad un percorso che potesse da una parte far capire che l’attività fisica deve essere un minimo faticosa, con le salite e i vicoli di Fermo non è difficile. E poi abbiamo avuto modo di mostrare, anche ai fermani, alcuni angoli poco conosciuti. Poter sostenere poi l’attività della Lilt e delle Infinitae è sempre un’occasione bella e importante". Per le Infinitae c’era la presidente, Rachele Zeppilli, tante le donne che fanno parte del gruppo, operate al seno o solo volontarie: "Noi partecipiamo con gioia a iniziative come questa, per noi la sorellanza è fondamentale. Noi siamo legate dal dragon boat, l’attività che ci rappresenta, siamo insieme sulla barca e cerchiamo di andare tutti insieme in cerca dell’acqua buona, che è quella che abbiamo davanti a noi".

Angelica Malvatani