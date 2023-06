Fermo capitale della danza

Fermo, città di riferimento della danza. In questi giorni al Teatro dell’Aquila sono tanti gli appuntamenti con saggi e spettacoli di associazioni e scuole di danza cittadine e del territorio provinciale che hanno scelto il capoluogo per presentare il momento che suggella un anno di impegni per i loro allievi, fino al momento finale con il Gran Galà di Civitanova Danza in trasferta a Villa Vitali il 16 luglio. Fitto il calendario che ha visto per prima esibirsi la Compagnia del Fiore, seguirà Armonie Danza l’11 giugno, il Centro Culturale del Balletto il 22, il giorno dopo sarà la volta dell’Asd Arabesco Center, il 24 l’ASD Studio Danza e Fil’s Fight. Il 26 è il turno di Nasco Danza, il 30 New Royale ed il 2 luglio Onice Danza.

Si arriva così alla Notte della Stella il 16 luglio con Civitanova Danza in trasferta a Fermo che, in collaborazione con il Comune di Fermo, a Villa Vitali presenta Jacopo Tissi, star internazionale del balletto, primo ballerino italiano a diventare étoile della compagnia Bolshoi, tempio russo del balletto che ha dovuto lasciare dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Polina Semionova, Alina Cojocaru, Ksenia Ovsyanick, David Motta Soares, star internazionali del balletto, saranno con lui a dare vita a Past forward. Tra passato e futuro, un viaggio meraviglioso tra tante coreografie. "Fermo platea della danza, palcoscenico dell’arte coreutica. È un onore che associazioni e scuole di danza scelgano di dare la meritata ribalta a tanti allievi in un tempio della cultura come il teatro dell’Aquila, testimoniando come la città ed il territorio nella poliedricità delle arti che si praticano trovino a Fermo il contesto più prestigioso", sottolinea l’assessore alla cultura Micol Lanzidei.