Fermo celebra il Capodanno 2025 con Neja e sorprese musicali

A Fermo l’ultimo dell’anno è una festa che non si dimentica. La formula è quella collaudata, messa a punto da Stefano Castori con Mario Mazzaferro e Maicol K come deejay, sempre con il supporto grande del consigliere comunale Luigi Rocchi che ha la delega al centro storico.

Un appuntamento che trasforma la piazza della città in una discoteca a cielo aperto. Come sempre c’è il supporto della Cna e di tanti sponsor, ospite d’onore Neja, nome d’arte di Agnese Cacciola, regina indiscussa della dance dagli anni ’90 in avanti.

Neja da sempre manifesta la passione per la musica: inizia a suonare pianoforte da giovanissima e prosegue cantando jazz e gospel. Nel 1998 avvia un progetto discografico e scrive con Alex Bagnoli le hits "Restless" e "Shock". L’anno successivo vince Un disco per l’estate col singolo "The game", diventando ospite a tutte le puntate del Festivalbar e protagonista di una lunga tournée mondiale.

Il 2000 è un anno d’oro per Neja: la versione remix di "Fairytale" spopola nei circuiti radiofonici europei e nel periodo estivo s’impone come colonna sonora il singolo "Singin’ nanana" presentato al Festivalbar. Oggi torna in grande stile, per accompagnare i fermani nel cuore del 2025. Castori promette altre sorprese.