Fermo chiude al traffico. Ecoday, un altro successo. Pienone a Villa Vitali

Già vedere gente che arriva a piedi, anche da lontano, coi passeggini, i cani al guinzaglio e il sorriso, è un successo. È il risultato dell’Ecoday, la festa di una città senza auto, che si rinnova ormai da anni senza perdere interesse. Quest’anno anche grazie al rinnovato parco di Villa Vitali c’è stato un pienone, con il viale chiuso al traffico. In mattinata si è visto in sella alla bici da corsa anche il sindaco Paolo Calcinaro, con gli assessori Mauro Torresi, Ingrid Luciani e Micol Lanzidei, Mirco Giampieri, Alessandro Ciarrocchi e Alberto Scarfini, tutti a curare ogni dettaglio dell’evento, col supporto dei consiglieri comunali. Le associazioni animaliste hanno portato cuccioli da adottare e l’Asite ha raccontato la sua attività. "E’ la città che si mobilita – ha sottolineato l’assessore Lanzidei – la forza di questa esperienza è proprio nel volontariato, nell’impegno degli stessi cittadini che si sentono coinvolti. Che l’Ecoday sia solo l’esperimento per una città veramente da vivere con calma e con il tempo che ci vuole". Al parco i volontari coinvolti dall’Unipop di Ettore Fedeli a offerto dolci e bontà.

a.m.