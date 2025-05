Fermo conferma la Bandiera Blu per il decimo anno

Per primo arriva l’invito, chi conferma la bandiera blu per il mare bello e pulito deve andare alla cerimonia per la consegna della bandiera blu da parte della Fee, quest’anno fissata per il 13 maggio. Già quando arriva il prezioso invito è una festa, vuol dire esserci di nuovo e veder premiati gli sforzi per mantenere gli altissimi standard di qualità. Per questo è facile capire l’entusiasmo del sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, nel confermare di aver ricevuto l’invito, per il decimo anno consecutivo, una conferma importante che non sempre riesce. "E’ frutto di un grande impegno, di servizi di qualità, di attenzione alla pulizia ma anche alla raccolta differenziata, anche di un lavoro certosino da parte dell’assessorato all’ambiente e degli uffici, spiega il primo cittadino, per noi si traduce in offerta turistica e in una costa che si può raccontare con tutte le carte in regola. Gli esercenti del turismo possono stare tranquilli, Fermo c’è anche quest’anno". La bandiera blu è un riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education, alle località costiere che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici. Da qualche anno tutta la costa fermana, da Porto Sant’Elpidio verso sud, passando per Porto San Giorgio, Pedaso, Marina di Altidona, si veste del prezioso blu, da festeggiare ogni volta con i dovuti onori. La speranza è che nessuno manche all’appello e che il 13 sia davvero una festa tutta fermana, oltre che marchigiana, pensando all’ambiente e al bello che c’è.