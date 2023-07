Fermo, Coro di lamentele per l'Ufficio Postale di Via Petrarca

Alcuni residenti nel quartiere sud e, in maniera specifica, nella zona di via Petrarca ci riferiscono di un coro di lamentele nel quartiere nei confronti di un funzionamento non proprio esente da critiche dell’ufficio postale sito proprio in via Petrarca. File interminabili, e senza soluzione di continuità, per poter accedere ai servizi. Le lamentele vengono rivolte agli impiegati nell’ufficio, i quali si mostrano comprensivi nei confronti degli utenti, ma dicono che lo scarso funzionamento dell’Atm non dipende da loro e non possono farci nulla. Molti si appellano pure al sindaco Valerio Vesprini chiedendogli di intervenire presso le poste a più alto livello perché regolarizzino la situazione che con l’arrivo dei turisti si complica ancora di più.