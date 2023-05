Fermo e la Cina, il legame è forte Duecento turisti per il festival

Il bel canto arriva nella città di Fermo, dove l’arte sarà assoluta protagonista di scambio culturale internazionale. ‘Festival Opera Marche International’ è il grande evento in programma a luglio, quando il capoluogo sarà piacevolmente invaso da artisti del panorama nazionale ed internazionale della musica lirica, tra cui un nutrito gruppo di cinesi, stimato in oltre duecento presenze.

Già confermate in merito, le prenotazioni in alcune strutture ricettive della città, mentre i graditi ospiti sono già consapevoli delle bellezze storiche, artistiche, culturali e peculiarità enogastronomiche che troveranno nella città di Fermo. L’imponente manifestazione, sulla quale presto verranno svelati dettagli e programma artistico, è organizzata dall’associazione ‘Festival Opera Marche International’ e rappresenta una grande opportunità di condivisione per tutti gli appassionati della musica lirica, vista e vissuta in una chiave di lettura artistica di natura internazionale. Questo è solo uno dei punti di prestigio dell’associazione promotrice, che pone l’arte e gli artisti, protagonisti di integrazione e scambio culturale, come veicolo di promozione del territorio e delle peculiarità della città di Fermo.

Saranno le location più belle e suggestive della città. infatti, ad ospitare i concerti, mentre i graditi turisti potranno conoscere, godere e ammirare ogni angolo di Fermo. Da non sottovalutare l’indotto economico derivante dalla manifestazione, che vedrà centinaia di turisti in città che frequenteranno bar e ristoranti, oltre a strutture per il soggiorno. Non resta, quindi, che attendere date e programma del grande evento.

Paola Pieragostini