Fermo, estate di eventi. Dalla magia al basket

È l’arancione il colore dell’estate fermana che però può declinarsi in mille modi, proprio come farebbe un camaleonte. Più di 300 eventi, a cui hanno lavorato insieme assessorati alla cultura, al commercio, al turismo e allo sport: "Non abbiamo detto no a nessuno – ha sottolineato il vice sindaco Mauro Torresi –, abbiamo cercato di distribuire tutto in modo che non ci siano sovrapposizioni". Qualche situazione delicata ci sarà, il concerto di Manu Chao al Girfalco coincide con una serata delle Hostarie, il 4 agosto, e impedisce di organizzare la fiera di Santa Maria: "Stiamo studiando una soluzione per i parcheggi per quella sera, nella zona ospedale e in zona Provincia con il servizio navette. Ci sono delle scelte da fare ma sarà un grande momento". Venerdì prossimo già si balla, sotto le stelle di Lido, con Summer ’90, di fronte allo chalet Malù. Sabato alle 18 tutti a guardare la partita in piazza, a seguire il drive in con la partecipazione di almeno 60 macchine d’epoca.

"Sono 340 eventi su 100 giorni – spiega Micol Lanzidei – erano 282 lo scorso anno sugli stessi giorni. Ogni giorno ci sono 3 o 4 proposte diverse, non è la quantità a contare ma il tentativo di garantire un’offerta che possa essere completa, variegata e il più ricca possibile, aprendosi alla trasformazione di un camaleonte. Ci piace sperimentare e sperimentarci, con eventi a carattere diverso, culturale, sportivo, turistico commerciale, ciascuno con la loro identità. La nostra estate che è per tutti i gusti, con nomi importanti, a Villa Vitali avremo Paolo Borzacchiello, la criminologa Roberta Bruzzone, Gianluca Gotto, tutti a proporre momenti di riflessione. E poi, il teatro dialettale sul mare, la grande mostra dedicata a De Carolis a palazzo dei Priori, con la Fondazione Carifermo, i libri in piazza, il jazz, il teatro ragazzi. E ovviamente il mercatino del giovedì, per arrivare a Artificium, la notte delle magie il 13 luglio, per una città animata che si presenta al meglio e risplende con tutte le sue potenzialità". L’estate fermana è anche sport, tra tornei internazionali e momenti di incontro: "Penso al Gran Premio di Capodarco – sottolinea l’assessore Scarfini – o al basket con la squadra libanese che torna, il beach volley, penso al pugilato e mando un pensiero a Luciano Romanella che tanto ha fatto per lo sport e per i grandi eventi sul mare. Promuoviamo Fermo attraverso lo sport portando avanti i valori belli della vita".

Angelica Malvatani