Fermo Flora e Giornate Fai. Un’accoppiata vincente

Alla fine la primavera è uno stato d’animo, arriva anche a dispetto del mal tempo. A Fermo è arrivata con prepotenza in un fine settimana un po’ grigio ma pieno dei colori dei fiori, sistemati in piazza del Popolo per un mercato allegro e profumato. Un successo di pubblico e di visitatori Fermo flora, una mostra mercato organizzata dall’assessorato al commercio con la collaborazione di Maurizio Orso.

Insieme ai fiori, sono sbocciate anche le giornate di primavera del Fai, un momento fondamentale per scoprire luoghi segreti e di solito inaccessibili. L’edizione 2025 ha visto protagonisti due palazzi di grande importanza per la città, il palazzo comunale, con la visita all’ufficio del sindaco, e il primo cittadino Paolo Calcinaro era presente ieri per gran parte della mattinata a fare gli onori di casa, e il palazzo della Prefettura, concessione del prefetto Edoardo D’Alascio.

A guidare i visitatori i bravissimi ciceroni del Fai, gli studenti del liceo classico Caro Preziotti Licini e del liceo scientifico T.C. Onesti, adeguatamente preparati dai loro insegnanti.

Angelica Malvatani