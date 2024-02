Fermo guida l’export di calzature Made in Marche

Lieve incremento delle esportazioni di calzature Made in Marche. Secondo i dati diffusi ieri in occasione del Micam e aggiornati al terzo trimestre del 2023 l’ammontare complessivo delle esportazioni regionali è stato pari a 1.086,72 milioni di euro contro i 1.042,01 milioni di euro dello stesso periodo del precedente anno. L’incremento in termini percentuali è stato pari a +4,3%. Rispetto alla situazione pre-covid quando l’ammontare delle esportazioni è stato pari a 1.021,86 milioni di euro l’incremento si attesta a +6,3%. La provincia che ha fatto registrare l’ammontare delle vendite oltre confine più consistente è stata quella di Fermo pari a 551,81 milioni di euro contro i 518,16 milioni di euro dello stesso periodo del precedente anno. L’incremento in termini percentuali è stato quindi pari a +6,5%. Le esportazioni delle aziende calzaturiere del fermano rappresentano oltre la metà di quelle registrate nella regione pari al 50,8%. Nell’altra provincia marchigiana con una considerevole propensione alle esportazioni calzaturiere come quella di Macerata le vendite oltreconfine hanno fatto registrare un ammontare complessivo pari a 347,57 milioni di euro contro i 323,19 milioni di euro del precedente anno con un aumento pari a +7,5%. v. b.