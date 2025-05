Fermo in Acquerello, torna la due giorni dedicata all’arte

Dal 2 al 4 maggio torna FermoInAcquarello, il festival internazionale che ogni anno trasforma la città di Fermo in un centro di dialogo e sperimentazione attorno al mondo dell’acquerello. Giunto alla sua quarta edizione, il festival è promosso dall’Associazione FermoInAcquarello, parte della rete delle CittàInAcquarello, con il patrocinio del Comune di Fermo e curato dal direttore artistico Mattia Nasini, presidente dell’associazione.

Il tema scelto per l’edizione 2025 è "Architettura": una riflessione artistica sul paesaggio costruito, sugli spazi urbani, sulla memoria dei luoghi e sull’estetica delle forme architettoniche, affrontata attraverso il linguaggio fluido e potente dell’acquerello.

Il festival offrirà una grande collettiva internazionale con le opere di 30 maestri acquerellisti provenienti da vari Paesi; tre mostre personali: la doppia personale di Massimiliano Iocco e Roberto Zangarelli, e la mostra congiunta di Giovanni Balzarani e Igor Sava, entrambe incentrate sull’interpretazione pittorica dell’architettura.

E ancora, previsto un ricco programma di dimostrazioni dal vivo, con la partecipazione di tutti gli artisti invitati – Giovanni Balzarani, Igor Sava, Massimiliano Iocco, Roberto Zangarelli, Marco Novo ed Eduardo Angelini – che condivideranno approcci, tecniche e visioni in momenti aperti al pubblico.

Sono in programma sessioni en plein air, workshop e attività partecipative pensate per coinvolgere sia gli artisti che gli appassionati e i curiosi.

"FermoInAcquarello – ha dichiarato Mattia Nasini - è un’occasione per vivere l’arte come esperienza collettiva, formativa e inclusiva, in uno scenario urbano ricco di storia e cultura. Il festival rappresenta un punto d’incontro tra tradizione e contemporaneità, tra maestri affermati e nuove generazioni, unendo tecnica e ispirazione in un contesto di grande valore umano e artistico".