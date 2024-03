"Fermo in prima fila, la nostra amministrazione resta a guardare"

Sindaco Vesprini, se ci sei batti un colpo!, L’ex assessore ed attuale consigliere comunale del PD, Christian De luna suona la sveglia al primo cittadino che brillerebbe per la sua assenza nel contesto territoriale, mentre Fermo se ne sta rendendo protagonista, L’ex assessore sostanzia i suoi ragionamento partendo da alcune circostanze "A breve - spiega - avremo l’inaugurazione del ponte ciclopedonale sul fiume Ete, atteso da decenni e giustamente l’assessore al turismo di Fermo, Annalisa Cerretani fa partire una campagna promozionale esaltando i benefici che deriveranno dall’opera. La città di Fermo, quindi si sta affermando come Comune capofila di questa nuova idea di brand della costa fermana. Bene la promozione del ponte da parte della vicina Fermo, Porto San Giorgio dove sta? Il nostro comune intende battere un colpo o si limita alle solite festicciole estemporanee?". Secondo De Luna non basta montare sul carro dei vincitori postando una foto del ponte illuminato, che nel suo primo passaggio in Consiglio comunale non fu votato dal centrodestra, che era all’opposizione e fu aspramente criticato l’iter di approvazione da parte dell’attuale sindaco. La stessa situazione di Fermo protagonista e Porto San Giorgio assente per l’inaugurazione del ponte si sarebbe verificata anche a Tipicità con il ruolo di protagonista sempre il Comune di Fermo: "che ha ben pensato di distribuire materiale informativo relativo a tutto il calendario completo delle prossime iniziative da qui a giugno, con richiami all’estate. Noi cosa aspettiamo?". Secondo De Luna, c’è bisogno di programmazione, di una politica turistica che non sia solo piccola accoglienza con iniziative mordi e fuggi e che non portano alcunché alla città. Ed è per questo che non si può prescindere dal mettere il porto al centro della programmazione politica. Porto San Giorgio rischia di rimanere isolata e circondata dalla costa fermana che vive un periodo di grande espansione, per ultimo le nuove scogliere, posizionate nel mare di Marina Palmense che daranno più appeal a quel tratto di spiaggia. Così conclude l’ex assessore: "E’ ora di iniziare a lavorare in sinergia, mettendo a disposizione, con orgoglio, tutte le risorse, il nome e l’attrazione di una città da sempre caratterizzata da vocazione turistico-commerciale. Porto San Giorgio si faccia promotrice insieme al capoluogo di provincia".