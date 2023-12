"Fermo invisibile al governo nazionale. Attendiamo da sei anni"

Non si è fatta attendere la reazione

del sindacato di polizia Sap dopo le pessime notizie comunicate dal sottosegretario Prisco in occasione del summit in prefettura. "Siamo una provincia che non c’è – spiega il segretario provinciale del Sap, Alessandro Patacconi - o per meglio dire che è praticamente invisibile al governo nazionale. Cambiano i colori, cambiano gli schieramenti, cambiano gli interlocutori ma la sostanza è sempre la stessa. Questo è quello che abbiamo pensato, dopo aver appreso le parole del sottosegretario Prisco. Tutte le speranze dei sindaci fermani, dei cittadini e soprattutto degli appartenenti alle forze dell’ordine, si sono sbriciolate dietro questa dichiarazione dell’onorevole secondo le quali non sono previste, entro l’anno, nuove unità per quanto riguarda le forze dell’ordine. Dalle dichiarazioni dell’esponente di governo, si capisce chiaramente che non dobbiamo farci illusioni nemmeno per il 2024. Da 6 anni attendiamo che la questura di Fermo, così come tutti gli altri presidi delle forze di polizia, vengano dotati di organici e mezzi adeguati".

Patacconi sottolinea come da anni il sindacato si faccia portavoce delle carenze di organico e quindi dei limiti sulla sicurezza: "I cittadini sono stufi di aver paura a casa loro, gli imprenditori sono sfiancati dai continui assalti di banditi senza scrupoli, i nostri colleghi non ce la fanno più ad intensificare i controlli. Sono anni che intensifichiamo sulla pelle delle divise. E poi proprio non ci va giù quando Prisco sostiene che i cittadini chiedono di poter vedere le forze dell’ordine fuori dall’ufficio, nelle piazze e nei parchi a vigilare sulle loro tranquillità e sulla loro sicurezza. I poliziotti sono già in strada tutti i giorni, spesso con turni massacranti e straordinari non pagati. Noi la nostra parte la facciamo sempre e comunque. E’ ora che chi di dovere faccia la propria".

fab.cast.