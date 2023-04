Fermo, malore fatale in casa: trovata morta dal figlio

Fermo, 30 aprile 2023 - Tragedia domestica in un appartamento via Galliano, dove Michela D’Addario, 54 anni, è stata trovata morta in casa. A dare l’allarme, intorno alle 11,30, è stato il figlio della donna, che l’ha trovata quando ormai era priva di vita. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, ma per lei non c’era ormai più nulla da fare. Inutili i disperati tentativi di rianimare la 54enne da parte dei soccorritori: il suo cuore aveva cessato di battere da diverse ore a causa di un malore fatale. Sul luogo della tragedia anche la polizia di Fermo per verificare ed escludere che non si fosse trattato di una morte violenta. È bastato poco però per capire che all’origine del decesso non ci fossero stati fattori esterni, ma solo cause naturali. La notizia ha fatto subito il giro della città, dove la donna e la sua famiglia sono molto conosciuti.

f. c.