’Fermo Nuoto e Pallanuoto’. Una bracciata per l’inclusività

Oltre le barriere, grazie allo sport che costruisce inclusione. Una formula che a Fermo funziona particolarmente, nella piscina di Fermo, grazie agli atleti e società Fermo Nuoto e Pallanuoto, insieme alla Virtus Buonconvento. Un gruppo che conquista medaglie e soddisfazioni, merito degli atleti, degli allenatori, delle tante e preziose famiglie al seguito. A livello di federazioni il nuoto fa capo a livello nazionale alla Fin, gli atleti disabili che hanno potenzialmente accesso alle paralimpiadi fanno parte della Finp (nuoto paralimpico), per le disabilità intellettive e relazionali esiste la Fisdir. A fronte di un "puzzle" così composito, la Fermo Nuoto e Pallanuoto, dove fino ad oggi potevano gareggiare solo atleti Finp, ha fatto un ulteriore passo in avanti, una "bracciata" inclusiva come nello spirito della società e dei genitori che con amore e dedizione seguono i loro figli: si è affiliata alla Fisdir, allargando maggiormente il numero degli atleti, comprendendo anche quelli che hanno disabilità intellettive e relazionali, facendoli sentire un unico gruppo, una grande famiglia, abbattendo idealmente barriere di affiliazione e di federazioni. A spiegarlo Marco Cicconi, Presidente della Fermo Nuoto e Pallanuoto e Maria Rita Felici, Presidente dell’associazione di promozione sociale "Una parte del mondo", che quest’anno spegne le prime 10 candeline di un sodalizio che è forte della passione, del sorriso e dell’entusiasmo di tante famiglie, contagiate dal grande animo determinato e positivo dei loro figli atleti. Associazione che di riflesso si allarga perché con questa affiliazione le famiglie in relazione fra di esse sono quelle di ben 5 regioni (Liguria, Lazio, Toscana, Umbria, Marche) da cui provengono i 50 atleti tesserati con la Fermo Nuoto Pallanuoto, affiliata Fisdir, che ora conta su 15 tecnici e che pratica la sua attività in ben 5 piscine in Italia. "I numeri parlano chiaro, crescono i tesseramenti da parte di nuovi atleti e Fermo si conferma essere punto di riferimento del nuoto a livello nazionale sia per i normodotati che per gli atleti con disabilità", ha aggiunto Cicconi. Proprio oggi alla piscina comunale di via Teodori di Fermo si apre la stagione sportiva 2025 con il campionato regionale promozionale e poi una serie di date dei campionati nazionali. "Il supporto delle famiglie con "Una parte del Mondo", iniziato nell’aprile del 2015 grazie anche al sostegno dell’allora assessore allo sport Paolo Calcinaro oggi sindaco che ringrazio, ha detto Maria Rita Felici, sta crescendo sempre di più e per questo abbiamo pensato ad una serie di iniziative informative che potessero far esprimere non solo i genitori ma anche i ragazzi stessi: ed ecco che allora è stata creata a pagina facebook e instagram e un blog.