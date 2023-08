"FERMO: preso con cocaina, hashish e crack in auto".

Nell’ambito dei controlli volti al contrasto delle attività illecite in materia di stupefacenti, i carabinieri della stazione di Porto San Giorgio, hanno denunciato un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate alla vendita. Il servizio in questione si è svolto su territorio di Lido Tre Archi e l’uomo è stato fermato mentre era a bordo di un’utilitaria dove è stato trovato in possesso di tre involucri in cellophane contenenti rispettivamente un grammo di cocaina, uno di hashish e uno di crack, chiaramente destinati alla vendita a terzi. Gli stupefacenti rinvenuti sono stati posti sotto sequestro dai militari dell’Arma mentre l’uomo, (risultato essere un soggetto noto alle forze dell’ordine) è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di possesso di stupefacenti destinati alla vendita. Il comando provinciale dei carabinieri di Fermo ribadisce l’impegno costante nella lotta contro lo spaccio ed il consumo di stupefacenti nel territorio, a tutela della comunità. A tale scopo, i carabinieri invitano i cittadini a segnalare eventuali illeciti al numero di emergenza 112 o presso le sedi dei comandi stazione sul territorio.