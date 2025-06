Fermo sui libri Aprono Muzzarelli e Tancredi

È la festa dei libri, delle storie, degli scrittori che amano passare per Fermo per vivere serate magiche. Fermo sui Libri torna a illuminare di senso critico e passione letteraria l‘estate fermana. Giunta alla sua decima edizione, la rassegna propone quest‘anno di indagare il tema de Le Virtù, un excursus lungo la storia per capire come esse cambiano con il tempo, sia le virtù pubbliche che quelle private. Spiega Oriana Salvucci, da sempre anima del festival: "La guerra, la logica del riarmo, la povertà, la miseria, ma soprattutto la fatica di restare umani in un’epoca in cui sembra si siano risvegliati gli istinti primordiali sono al centro di tutto. Vi sono ere in cui sembra ci si imbatta in un vicolo cieco della storia, ed è allora che è necessario esercitare il pensiero all’idea di una armonia risanatrice che sappia curare i rumori del ventre della Storia Ufficiale". La rassegna è promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Fermo, dalla Biblioteca Romolo Spezioli con la collaborazione del prestigioso Conservatorio Giovan Battista Pergolesi di Fermo e il supporto di sponsor importanti, l’assessore Micol Lanzidei parla di una tradizione molto amata in città, da vivere a Piazzale Azzolino, salotto perfetto. L’apertura della rassegna, il 26 giugno, è affidata all’intelligenza e alla sagacia di due donne straordinarie, la storica Maria Giuseppina Muzzarelli e la scrittrice Lucia Tancredi. Il fulcro del discorso sarà centrato sull’ultima fatica letteraria della Muzzarelli, dedicata alla biografia storica di una donna eccezionale come Gracia Nasi che ha saputo vivere in tempi tempestosi cavalcando con disinvoltura le avversità della Storia. Seguirà il 30 giugno, alle ore 21.15, a Piazzale Azzolino, il dialogo brillante ed ironico fra Dario Vergassola e il pedagogista Stefano Rossi a riscoprire la madre di tutte le virtù, l’intelligenza del cuore. Nel terzo appuntamento, il 5 luglio, a Piazzale Azzolino alle ore 21.15, sarà lo scrittore Diego De Silva, a narrare la virtù del lasciarsi senza volgarità sulla scia del suo ultimo romanzo. Lo storico dell’arte, Jacopo Veneziani, sarà il protagonista del quarto appuntamento con una lectio magistralis sull’arte dell’inganno e su come l’arte educhi a dubitare. Il quinto appuntamento aprirà le porte allo spettacolo teatrale di Lella Costa, il 13 luglio, alle ore 21.15, nella splendida cornice di Villa Vitali, protagonista la fata turchina di Pinocchio, rivisitata dal genio creativo di Lella Costa, non docile e accomodante, ma forte e potente. Dal teatro alla letteratura in compagnia di una delle scrittrici più talentuose della nostra epoca, Rosa Matteucci e il suo ultimo libro Cartagloria, il vagabondaggio della impietosa, feroce cantatrice del nonostante, così come la definì Carlo Fruttero. Seguirà il settimo appuntamento con un‘ospite d’eccezione, la finalista del Premio Strega, Nadia Terranova, con il suo ultimo capolavoro, Quello che so di te. Un romanzo forte e sanguigno alla ricerca del tempo perduto e della mitologia familiare per sapere chi siamo e dove vogliamo/possiamo andare. A coloro che vengono da lontano, si alterna la statura di un genio fermano come Angelo Ferracuti che con il suo intervento titolato, non a caso, Il cucitore di storie, in una lezione-intervista ci racconterà la virtù di scrivere le storie nel loro farsi, nell’andare sul luogo sempre alla ricerca del vero in ogni situazione e in ogni continente. Saremo con lui, lunedì 28 luglio, alle ore 21.15, Piazzale Azzolino. L’ultimo appuntamento sarà dedicato alla virtù della gioia, una virtù che si impara e avremo come esperto e luminoso maestro il filosofo Vito Mancuso, domenica, 10 agosto, alle 21.15, Villa Vitali. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. In caso di pioggia, gli appuntamenti si svolgeranno nella Chiesa di San Filippo. Per info: 3384162283