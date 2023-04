Fermo torna ’attiva’ Sessanta pittori e fotografi per il decennale dell’evento

Rinasce ogni anno a primavera la natura, rinasce la bellezza e la voglia di scoprire storie e luoghi segreti. È il senso di Fermo attivo, l’evento nato da un’idea di Bibi Iacopini con l’associazione Il Bianco, la partecipazione di almeno 60 artisti, pittori e fotografi, e l’apertura di luoghi mai visti prima. Per il decennale l’arcivescovo Rocco Pennacchio che per l’occasione apre le porte del palazzo arcivescovile e tiene a battesimo le opere dei ragazzi del liceo artistico: "Doveroso per noi aprire questo palazzo che ha una certa bellezza architettonica e opere di pregio, sarebbe egoismo per noi chiuderci alla gente".

La manifestazione inizia già oggi, alle 17 l’apertura ufficiale dalla torre Matteucci, con la presenza in costume dei Morlacchi. Si segue poi tutto il percorso che vede, tra l’altro, l’apertura della fonte del primo secolo all’interno degli Artigianelli, la passeggiata per corso Cavour e poi alla scoperta del ghetto ebraico, della casa del poeta del ‘900 Matacotta, dei palazzi più belli, da palazzo Azzolino a Palazzo Erioni Falconi, aperti e pieni di opere d’arte. E ancora, la chiesa della Pietà, il 25 aprile sarà possibile, su prenotazione, assistere ai lavori di restauro che si stanno portando avanti. Aperti tutti i musei, le chiese, gli angoli più belli e sorprendenti del centro storico: "Si va avanti da oggi fino al 25 e in mezzo c’è musica, ci sono i negozi aperti, c’è la festa della birra, c’è tantissimo da fare e da vedere, sottolinea Bibi Iacopini, sarà davvero un’occasione per raccontarci, per dare vita a tanti eventi in un unico contenitore". Per il sindaco Paolo Calcinaro è l’ennesimo segnale di una altissima qualità culturale e turistica che Fermo sta mettendo in campo e che si nota nei numeri, nelle presenze, nella partecipazione agli eventi culturali. L’assessore alla cultura Micol Lanzidei ribadisce il valore della collaborazione di tanti, associazioni, artisti, innamorati di una Fermo che non finisci mai di scoprire. Il palazzo arcivescovile è visitabile domenica 23 aprile, dalle 14,30 alle 19,30, esposte tre bellissime opere dei ragazzi di una terza classe del liceo artistico Licini Preziotti, il vescovo se n’è innamorato nel corso di una recente visita alla scuola, quadri che raccontano versioni tenere e vive della maternità e di un Gesù vero e vicino. In ogni angolo ci saranno indicazioni e spiegazioni sulla storia più profonda di una città che ha tanto da offrire e si prepara ad aprire una bella stagione di eventi e di bellezza.

Angelica Malvatani