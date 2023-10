’Fermo Vocal Fest’: "Siamo la capitale della musica antica". Otto gli appuntamenti

Otto concerti, dal 7 ottobre al 26 novembre. Sette saranno ospitati a Fermo (chiesa di San Filippo, oratorio di San Domenico, chiesa Concattedrale di San Domenico), uno a Grottazzolina (chiesa del Santissimo Sacramento). Decine di voci, musicisti e gruppi corali provenienti da varie regioni. E’ il biglietto da visita del Fermo Vocal Fest 2023, rassegna nazionale incentrata su concerti, formazione, ricerca d’archivio e conversazioni. Tra gli eventi la XIII edizione del Concorso corale nazionale “Città di Fermo”. Organizzata dall’associazione Musica Poetica di Fermo, presieduta da Claudio Laconi, la manifestazione è unica nel suo genere ed è basata sulla musica antica, in modo particolare barocca. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito. Il programma del primo fine settimana prevede la presenza a Fermo, sabato 7 ottobre (ore 15, chiesa di San Filippo), di Walter Testolin, direttore, cantante e divulgatore musicale, uno dei maggiori esperti a livello internazionale del repertorio vocale polifonico del XVI e XVII secolo. Il maestro condurrà il Vox Poetica Ensemble nell’analisi storico- artistica del “Vespro per la Beata (e Santissima) Vergine” di Claudio Monteverdi. Sempre nella chiesa di San Filippo, sabato 7 ottobre alle ore 21.15, verrà eseguito il concerto di benvenuto dei cori partecipanti al Concorso corale nazionale. Il Concorso vero e proprio si svolgerà domenica 8 ottobre, alle ore 14.45 (chiesa di San Filippo). Si tratta di uno dei sette concorsi patrocinati dalla Federazione nazionale associazioni regionali corali (Feniarco) e vedrà la partecipazione di otto formazioni vocali provenienti da sei regioni. In giuria docenti e studiosi di fama nazionale: Marco Berrini, Francesco Grigolo, Luca Scaccabarozzi, Walter Testolin, Cinzia Zanon. Eccoli i gruppi partecipanti: Ensemble Incontrà di Fontanafredda (Pordenone), Coro femminile Multifariam di Ruda (Udine), Coro femminile Eos di Roma, Alchimia Vocal Ensemble di Monza, Coro Hic e Nunc di Cagliari, Kor Vocal Ensemble di Capoterra (Cagliari), Gruppo vocale Garda Trentino di Riva del Garda (Trento), Gruppo vocale Stella Maris di Vasto (Chieti).

La cerimonia di premiazione è prevista nella stessa giornata a partire dalle ore 19. Sabato 14 ottobre (ore 21.15, oratorio di San Domenico) ci sarà il concerto della Lumos Vocal Ensemble e Accademia dei Dissennati. Domenica 29 ottobre il Festival farà tappa a Grottazzolina (ore 17.30, chiesa del Santissimo Sacramento) con il concerto dell’organista Lorenzo Antinori e delle voci Emily Scopini (soprano) e Stefania Cocco (alto). Particolarmente importante l’appuntamento a Fermo di domenica 5 novembre (ore 17.30, chiesa Concattedrale di San Domenico): il Vox Poetica Ensemble eseguirà integralmente il “Vespro per la Beata (e Santissima) Vergine” di Claudio Monteverdi, con la partecipazione di Cristina Fanelli e Anna Piroli (soprani solisti), Luca Cervoni, Marco Scavazza e Matteo Laconi (tenori solisti), Giulio Fratini maestro preparatore del coro, sotto la direzione del maestro Alessandro Quarta. Domenica 19 novembre (ore 17.30, oratorio di San Domenico) segnerà il debutto dell’Ensemble Strumentale Corda Poetica, con la partecipazione del violinista barocco Alessandro Ciccolini. Il Festival si concluderà domenica 26 novembre (ore 17.30, oratorio di San Domenico) con il progetto artistico “Già la notte s’avvicina, La Cantata Da Camera”, concerto del maestro Sergio Foresti e di alcuni suoi allievi delle classi di canto rinascimentale e barocco e canto lirico, evento è organizzato in collaborazione con il conservatorio “Pergolesi” di Fermo.