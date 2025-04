Fermo Vocal Fest . Vox Poetica Consort con Matteo Laconi in ’Teatro spirituale’

Il Fermo Vocal Fest, festival di musica barocca e classica per voci e strumenti, presenta Teatro Spirituale, l’oratorio romano del XVII secolo nella Quaresima per far conoscere quale musica veniva eseguita a Roma all’interno delle celebrazioni dei Venerdì di Quaresima. Un evento di livello, inedito, che vede in prima linea il Vox Poetica Consort, compagine musicale con voci e strumenti barocchi guidata dal giovanissimo direttore Matteo Laconi: appuntamento domenica 13 aprile, alle ore 21.15, nell’Oratorio di San Filippo a Fermo (ingresso libero). Quello dell’oratorio fu un nuovo genere musicale che si sviluppò a Roma grazie a figure come Giacomo Carissimi e Luigi Rossi. Il programma prevede raffinate composizioni: l’oratorio “Jonas” di Giacomo Carissimi e “L’oratorio per la Settimana Santa” di Luigi Rossi. In “Jonas” il tenore Matteo Laconi interpreta Jonas, mentre nell’Oratorio per la Settimana Santa saranno impegnati il soprano Cristina Fanelli (nel ruolo di Vergine Maria), il basso Rosario Luciani (Pilato), il basso Alessandro Masi (Demone primo) e il mezzosoprano Emily Scopini (Demone secondo). Importante il parterre degli strumentisti: Stefano Gérard (violino I), Veronica Berardi (violino II), Giulio Petrella (tiorba e chitarra barocca), Francesco Zoccali (tiorba e chitarra barocca), Amalia Ottone (viola da gamba), Giacomo Gradozzi (contrabbasso), Francesco Botti (organo). Ma andiamo a scoprire alcune curiosità del repertorio e perché rappresenta una tappa importante.

"Nel periodo di Quaresima di 400 anni fa – spiega Claudio Laconi, presidente dell’associazione Musica Poetica e coordinatore del Fermo Vocal Fest – gli aristocratici romani avevano un problema delicato da affrontare: volevano essere intrattenuti da qualcosa che somigliasse ad uno spettacolo, ma che doveva per forza avere la veste di un esercizio religioso. Questo perché nel periodo della Quaresima erano proibiti gli spettacoli e tutto quello che non assecondava lo spirito della penitenza pasquale. Lo stratagemma fu quello di far entrare dei musicisti professionisti all’interno degli oratori romani, nati da poco su impulso di San Filippo Neri, in cui i fedeli si trovano per pregare, discutere e per cantare le ‘laude’. Dalla sublimazione colta o forse solo dalla versione aristocratica delle ‘laude’ nasce il genere musicale dell’oratorio, che somiglia in tutto e per tutto al teatro musicale ma che un po’ furbescamente trattiene la scenografia e l’azione scenica".