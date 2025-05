Fernando Rea: un successo la mostra sangiorgese

Leoni

Porto San Giorgio. Sala Imperatori. Le opere di Fernando Rea, artista e già docente all’Istituto d’Arte di Fermo, sono uscite dal magazzino e hanno fatto bella mostra in centro città. Sono stati i suoi figli: Roberta e Antonio a prendere l’iniziativa. Azione meritoria perché hanno offerto la possibilità di conoscere un cesellatore e pittore di vaglia. Fernando Rea ha 88 anni. I suoi allievi dell’Istituto lo ricordano con affetto. Hanno appreso molto da lui, soprattutto la passione per l’arte e alcune tecniche innovative di pittura su tela con materiali a rilievo, ed erano amareggiati di non aver più visto esposte le sue opere. Rea è stato molto attivo e presente in diverse mostre specie negli anni ‘70-‘80. Sono stati anche gli anni della maggiore produzione. Ecco qua, invece, l’opportunità sangiorgese. Entrando nella sala, la prima cosa che ha colpito è una sorta di grande porta con incastonate 12 piccole tavole cesellate sull’argento. Quasi un racconto per immagini del processo, condanna, crocefissione, resurrezione di Cristo. La coincidenza con Quaresima e Pasqua credo non sia stata casuale. L’opera è dedicata a Ugolino Vieri, orafo e scultore italiano, vissuto nel Trecento, considerato uno dei maggiori della scuola senese, e grande realizzatore di reliquari. Sull’altro lato, campeggiava un leggio in legno intarsiato con, appoggiata sul piano, La Commedia dantesca. La copertina in rame, a sbalzo, riproduce l’Alighieri con dietro le ali, forse simbolo dell’ascesa verso il Paradiso. Rea, originario di Isernia, ha avuto sempre un’attenzione particolare al fatto religioso pur reinterpretato secondo la libertà degli artisti. Nella Sala Imperatori, le opere appese al muro su una stoffa beige, hanno proposto la Madonna con il bambino, Il Nido materno, La Maternità, La Deposizione-omaggio a Donatello, e poi tematiche più quotidiane: Le mogli dei pescatori, La Fauna marina, Un momento d’amore, ed ancora altri temi come Le amazzoni. Non sono mancati alcuni acrilici dai vividi colori. Un catalogo poggiato sul tavolo di fronte all’ingresso riporta foto e articoli di giornale, ma anche pensieri che il maestro ha stilato nel tempo. Dopo Porto San Giorgio, la mostra potrebbe transitare a Fermo. L’Associazione ex studenti dell’Istituto d’Arte è d’accordo.