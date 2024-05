Ferracuti: "Cimitero, i lavori del nuovo lotto ancora non sono iniziati"

"Quando partiranno i lavori per i loculi nell’ala nuova del cimitero?". Il consigliere Claudio Ferracuti della lista ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, torna ad affrontare un tema che in realtà era già emerso qualche mese fa in Consiglio comunale sfiorato senza addentrarsi troppo nel merito. "Negli ultimi giorni sono stato raggiunto da diverse segnalazioni da parte di cittadini montegiorgesi – spiega Claudio Ferracuti – preoccupati per una situazione che si protrae ormai da anni. Molti cittadini hanno già acquistato nel 2021 i loculi di un nuovo lotto nel cimitero comunale del capoluogo, vista la carenza i loculi sono stati già quasi tutti venduti. Si tratta in fondo di un’opera che si realizza in autofinanziamento. Il problema e che sono trascorsi tre anni e i lavori del nuovo lotto ancora non sono iniziati. Molti cittadini sono preoccupati in primo luogo perché ancora non hanno nulla di quanto pattuito, inoltre sembra che a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime ci saranno anche degli aumenti per le famiglie proprio per realizzare i loculi che hanno già acquistato. Chiediamo all’Amministrazione di conoscere i tempi di realizzazione del nuovo lotto? A cosa sono dovuti questi ritardi? Quali contromisure intende adottare?", Questa e solo una parte delle problematiche si potranno verificare nel prossimo futuro. Sotto la lente anche i lavori di riqualificazione della parte più antica del cimitero comunale. Argomenti su cui la minoranza chiede delucidazioni. "Stando a quando ci è stato spiegato dall’Amministrazione – conclude Ferracuti – si sta predisponendo un intervento di riqualificazione strutturale per la parte antica del cimitero risalente al 1936 a seguito del quale si libereranno ulteriori spazi. Stando alle nostre conoscenze i loculi in questione però sono in concessione perenne e quindi dopo i lavori non possono essere riassegnati. Anche qui chiediamo spiegazioni all’Amministrazione".