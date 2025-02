Ferracuti critico: "Cosa sta accadendo alla gestione dei rifiuti?"

"Cosa sta accadendo alla gestione dei rifiuti?". Questo l’interrogativo sollevato da Claudio Ferracuti, capogruppo della lista di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, che avvicinandosi l’avvio del nuovo servizio di gestione sul territorio comunale, ha voluto esprimere la sua contrarietà su alcune scelte adottate dall’Amministrazione. "Nel corso degli ultimi mesi ho ricevuto lamentele di molti residenti – spiega Claudio Ferracuti – ci sono vie nel centro storico che presentano condizioni di degrado con le deiezioni dei piccioni; il disagi causati dall’Ecocentro di Piane. L’isola ecologica automatizzata dell’Ecocetro è ferma da gennaio, e va ricordato che i cittadini hanno pagato per questo servizio, parliamo di un servizio previsto nel capitolato d’appalto. Un servizio che dovrebbe garantire il funzionamento 24 ore al giorno: può capitare che una persona debba smaltire il materiale di una festa o di un compleanno, o le pulizie di un locale, ma non può gettare i rifiuti se non aspettando l’apertura dell’Ecocentro dove spesso si creando delle code anche a causa dei tempi ridotti. Faccio una precisazione, il 16 novembre 2022 è cessata la gestione della società Splendente, a quel tempo l’Amministrazione spendeva 520.000 euro all’anno. Oggi spendiamo 720.000 euro l’anno e il servizio non è migliorato, anzi tutto il contrario, ma allora perché questi costi? Altra questione su cui riflettere è la campagna informativa che partirà il 27 febbraio rivolta alla cittadinanza per il nuovo servizio che partirà il 1 aprile. Voglio ricordare che sulla questione gestione dei rifiuti a Montegiorgio c’è un ricorso al Tar, la sentenza sarà emessa a marzo, se per caso ci dovesse essere un avvicendamento della società cosa si farà poi? Forse sarebbe stato più opportune attendere la sentenza prima di avviare la macchina della nuova gestione". a.c.