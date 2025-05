Ferracuti: "Degrado al cimitero, continuo a ricevere segnalazioni e lamentele"

"Ci vuole maggiore attenzione e rispetto per la cura del cimitero monumentale". E’ così che esordisce il consigliere Claudio Ferracuti, del gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, che ha ricevuto alcune segnalazioni. "Nell’ultimo Consiglio comunale il sindaco Ortenzi ha sostenuto che la gestione dell’Ente è molto positiva – commenta Claudio Ferracuti – ma noi continuiamo a ricevere segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini. Questa volta l’oggetto della discussione è la manutenzione del cimitero, in particolare della parte più antica della struttura, dove non esiste la pavimentazione, ma terra e ghiaia. Purtroppo la vegetazione in questo periodo cresce rigogliosa e non è possibile che le erba crescano incontrollate. Ci sono tombe dove purtroppo non ci sono discendenti diretti che possono fare le pulizie, ma parliamo di un luogo di rispetto e qualcuno ci deve pur pensare. Come è lecito pulire i giardini pubblici, è giusto garantire la pulizia del cimitero. Inoltre esiste una convenzione per il Comune e una società per le operazioni di tumulazione, credo sia giusto approntare anche gli interventi di pulizia". La questione però non si esaurisce solo sulla manutenzione del cimitero. "Diverso tempo fa aveva chiesto agli uffici comunali i documenti relativi al progetto tecnico di appalto per il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti – conclude Ferracuti -. Finalmente il documento è arrivato, lo sto esaminando e alcuni punti destano perplessità. Non essendo un tecnico devo fare delle verifiche, ci sono anomalie che non reputo congrue soprattutto in relazione al costo del servizio aumentato vistosamente".