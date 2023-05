Ferracuti e Abu Zaki Presto al ’Gigli’

Due stelle brilleranno presto al ‘Gigli’. Adesso c’è l’ufficialità: il locale commerciale di 300 mq del ‘Gigli’ è stato assegnato, in via definitiva ed efficace, alla costituenda società ‘In scena’ srl, composta, appunto, dagli chef stellati Richard Abou Zaki, Pierpaolo Ferracuti (titolari di tre diversi locali a Porto San Giorgio, il più noto dei quali è il ‘Retroscena’) e Federica Fancello. La società ha proposto un canone mensile di 3100 euro per un totale di 37.200 euro annui. Secondo quanto previsto dal bando, il Comune scomputerà il canone di locale a fronte dell’esecuzione dei lavori per un importo non superiore a 81.500 euro (l’equivalente di circa due anni di affitto). Il contratto ha la durata di sei anni rinnovabili per altri sei.