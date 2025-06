Ferracuti: "Finalmente i lavori per sistemare la strada Morrecine"

Dopo tante sollecitazioni finalmente hanno deciso di intervenire per sistemare la strada Morrecine. Queste le parole di Claudio Ferracuti, capogruppo della lista di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, che sulla strada Morrecine, una strada secondaria che collega il capoluogo a Piane, aveva presentato anche una interrogazione consiliare. "Mesi di sollecitazioni alla fine sono servite – spiega Ferracuti – abbiamo avuto sollecitazioni da parte di famiglie con problemi sanitari, tante famiglie che transitano quotidianamente per questa strada che hanno avuto danni alle auto a causa di buche profonde anche 20 centimetri. Nonostante i Consiglio comunale il tema sia stato trattato più volte, l’Amministrazione aveva tergiversato, ma finalmente questa mattina (ieri ndr), sono iniziati i lavori di sistemazione della strada". "Avevamo già qualche mese fa previsto un intervento – spiega l’assessore ai lavori pubblici Alan Petrini – ma essendo un lavoro di manutenzione ordinaria, la ditta aggiudicataria ha avviato l’intervento nei tempi più comodi. Si tratta del rifacimento di una soletta di asfalto al momento piccola per sistemare la viabilità. Questa strada attualmente insiste sul cantiere del polo scolastico e viene attraversata quotidianamente da molti mezzi pesanti. Quando il cantiere sarà chiuso verrà effettuato un lavoro più corposo e risolutivo su tutta la strada questo per evitare di spendere risorse impropriamente. Un intervento simile alla strada Morrecine per la sistemazione temporanea verrà fatto anche lungo la strada Morelle.