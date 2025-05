Ferracuti: "Nuovo servizio di raccolta dei rifiuti, troppe criticità"

"Il nuovo servizio di raccolta e gestione dei rifiuti è entrato in vigore da poco più di un mese, ma ci sono troppe criticità che mi hanno sollevato i cittadini". Sono le parole di Claudio Ferracuti, capogruppo della lista di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, che ha sempre vigilato su questo servizio esprimendo le sue considerazioni.

"L’ultima segnalazione mi è stata fatta da molti residenti proprio negli ultimi due giorni – spiega Claudio Ferracuti –. Il nuovo servizio di raccolta prevede che carta, plastica e metalli, e vetro vengano raccolti separatamente senza l’utilizzo di sacchetti, ma con gli appositi bidoni forniti dalla ditta stessa. Ora succede che il materiale sciolto: come carta e plastica all’interno dei camion compattatori siano sciolti e capita che molti pezzi durante il trasporto vengano persi per strada come accaduto in via Santa Maria, lungo la strada provinciale maceratese e in altre zone con il risultato di sporcare e spesso sono gli stessi operatori a pulire a mano il giorno dopo.

Altro problema, mettendo insieme plastica e metalli spesso le famiglie non riescono a smaltire in un solo bidone tutto il materiale che viene raccolto una volta alla settimana. Credo anche che la raccolta a mano dei bidoni effettuata dagli operatori della ditta, sia gravosa dal punto di vista fisico". Queste sono alcune delle considerazioni espresse dal rappresentante della minoranza, tanto da spingere a chiedere alcune documenti all’Amministrazione.

"Ho inviato formale richiesta per avere copia del Progetto di gestione della ditta che svolge il servizio e delle offerte del per l’appalto".