Ferracuti: "Problemi nel prenotare gli screening gratuiti ’Smart Village’"

"Gli screening gratuiti organizzati all’interno del progetto Smart Village sono sicuramente molto preziosi per garantire la salute e prevenire l’insorgere di malattie, ma il servizio va gestito meglio". Questo il pensiero di Claudio Ferracuti, consigliere del gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, che ha volto aprire una discussione sui vari appuntamenti di screening gratuiti allestiti nei dieci comuni del progetto ‘Smart Village’ ovvero: Falerone, Francavilla d’Ete, Massa Fermana, Montappone, Montegiorgio, Monte Vidon Corrado, Monteleone di Fermo, Monte Rinaldo e Ortezzano.

"L’iniziativa è sicuramente valida e sta raccogliendo l’attenzione della popolazione – spiega Claudio Ferracuti – il problema è la gestione dello servizio stesso. Mi sono state rivolte diverse segnalazioni, e dopo l’ennesima che mi annunciavano tutte lo stesso problema, ho tentato anche io di effettuare una prenotazione. Il risultato è stato il medesimo che mi era già stato raccontato. Il numero per le prenotazioni squilla a vuoto e non rispende nessuno, poi quando finalmente qualcuno risponde, ci spiega che le prenotazioni sono già esaurite. Trattandosi di un servizio utile e molto apprezzato dalla popolazione, è importante che ci sia sempre un operatore che risponda ai cittadini, altrimenti si creando disagi o la sensazione che esista una disparita di trattamento e questa sicuramente non è una situazione piacevole. Visto che il servizio è valido rendiamolo più efficace specie per le persone più anziane".

a.c.