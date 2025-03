Ferracuti: "Raccolta rifiuti, quante lamentele"

"Deve ancora partire il nuovo servizio di raccolta rifiuti e già sono sommerso di lamentele". Parole di Claudio Ferracuti, capogruppo della lista ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, che ha voluto esprimere un parere sul nuovo servizio di raccolta dei rifiuti che a partire dal 1 aprile entrerà in funzione con la nuova gestione e una nuova formula per la gestione del servizio. "Nelle ultime settimane presso l’Ecocentro di Piane di Montegiorgio – spiega Ferracuti – si doveva svolgere la distribuzione di quelli che sono stati chiamati come secchielli, ovvero i contenitori in plastica dove raccogliere carta, plastica, vetro e indifferenziato e già qui sono iniziati i primi problemi. Alcuni sono riusciti a farsi consegnare i secchielli, molti mi hanno segnalato che non hanno ricevuto nulla e la spiegazione è che non risultano nell’elenco delle utenze quando sono anni che risiedono a Montegiorgio. I secchielli come da capitolato d’appalto dovrebbero essere identificativi e con il logo del Comune, ma il logo non c’è. Inoltre per le attività commerciali che svolgono anche somministrazione di alimenti dovrebbe esserci una procedura particolare, anche in questo caso criticata"