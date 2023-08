Ferragosto Boom nei musei, 1.300 presenze

di Angelica Malvatani

Se serviva una ulteriore conferma al sistema museale fermano per sentirsi nell’Olimpo dei grandi, questa è arrivata con i giorni di pieno agosto, con i numeri da record, con gli operatori al loro posto anche nei giorni più caldi e nel cuore del palio dell’Assunta. L’assessore alla cultura Micol Lanzidei parla di numeri straordinari, siamo già a 10 mila visitatori in più rispetto a tutto il 2022, la conferma definitiva che si sta andando nella giusta direzione, con la gestione delle strutture affidata a Maggioli e una organizzazione degna di una grande città. L’anno scorso in totale ci sono stati 25.700 visitatori nei musei fermani per tutto l’anno, oggi, a quattro mesi dalla fine del 2023, siamo già a 27.500. Nel fine settimana più caldo, quello da giovedì 10 agosto a martedì 15, Ferragosto, ci sono stati in città, diretti alle strutture museali, qualcosa come 1300 visitatori.

Da non trascurare la giornata del 16 agosto, più agevole per i turisti perché il centro storico era fuori dal Palio, con un conto finale che parla di 250 visitatori: "Le strutture più visitate sono come sempre Palazzo dei Priori col Rubens a fare la parte del leone – spiega l’assessore Lanzidei – e ovviamente le Cisterne romane che questa estate hanno offerto il loro aspetto migliore, con il nuovo ingresso e la mostra sul collezionismo. Ho fotografato le operatrici dei musei proprio il giorno di Ferragosto, erano al loro posto con il sorriso, per sottolineare che il successo delle nostre strutture lo dobbiamo alla bellezza che abbiamo ma anche alle persone che ci lavorano". I turisti arrivano soprattutto dal nord e dal centro Italia, ma tanti anche gli stranieri, soprattutto dall’Olanda, dalla Francia e dall’Est Europa. Questi sono anche i giorni del mercatino, giovedì scorso per biblioteca con vista, l’affaccio dalla loggetta sulla piazza ha visto il passaggio di almeno 3 mila e 500 persone. Direi che sono numeri straordinari e da qui ripartiamo per il prossimo autunno e per l’inverno, stiamo già lavorando a tante sorprese ed eventi che vedranno Fermo sempre più protagonista del panorama culturale non solo italiano". L’attesa è per la mostra che il sottosegretario Vittorio Sgarbi ha annunciato per il prossimo inverno, probabilmente a novembre, sempre a Fermo, dedicata a Ligabue e Giuseppe Pende, un confronto tra anime sensibili e innovative, l’ennesimo successo annunciato per una città che sa essere cuore pulsante di cultura.