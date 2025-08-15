Ferragosto da vivere dal mare alla città: "Divertimento e rispetto delle regole"

Secondo la tradizione voluta dall’imperatore Augusto nell’antica Roma si festeggia oggi il riposo dal lavoro, le ferie sacrosante. Per la Chiesa il 15 è la festa dell’Assunzione della Vergine Maria, per Fermo la Patrona, dunque è un giorno di grande tradizione e partecipazione, il giorno in cui si sta insieme e si vive all’aria aperta. Per la città è il giorno della Cavalcata dell’Assunta (servizio nel fascicolo Estate), il centro è storico è blindato attorno alla corsa, tutto ruoto intorno alla manifestazione più antica d’Italia.

Sul mare si pranza praticamente in ogni chalet, per chi ama festeggiare sotto al sole o in acqua per sconfiggere il caldo feroce di questi giorni. Per chi preferisce la campagna c’è la possibilità di coniugare tradizione, buona cucina e solidarietà, trascorrendo il pranzo di Ferragosto sull’aia della fattoria di Monte Pacini. Si pranza col ragù della casa, il pollo ruspante della fattoria, le verdure bio coltivate dagli ospiti di un luogo che costruisce futuro.

Previsto ovunque il pubblico delle grandi occasioni, per questo nei giorni scorsi si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito dal Prefetto della Provincia di Fermo, nel corso del quale è stato disposto il potenziamento da parte di tutte le Forze di Polizia nell’ambito dei servizi coordinati di controllo del territorio, specialmente sulla costa e in occasione della "Cavalcata dell’Assunta", "manifestazione che attrae a Fermo numerosi turisti e cittadini che con fervore seguono la gara", scrive il prefetto Edoardo D’Alascio.

L’iniziativa, coordinata dalla Prefettura, in collaborazione con le Forze dell’ordine e le Polizie locali, prevede un capillare rafforzamento delle attività di vigilanza per garantire il contrasto alla perpetrazione di reati da parte di malintenzionati, la sicurezza della circolazione, nonché la prevenzione di qualsivoglia comportamento pericoloso. In particolare, gli interventi mirati alla sorveglianza dell’intero litorale costiero sono stati predisposti per tutte le giornate dal l2 al 17 agosto, presso le attività commerciali e nei luoghi di maggiore aggregazione, specie quelli frequentati dai giovani, al fine di evitare che accadano episodi violenti.

Ogni articolazione della Questura è stata coinvolta in servizi straordinari: la Polizia Amministrativa, per le attività concernenti la vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli esercizi pubblici, le attività economiche e le strutture ricettive; la Squadra Mobile per attività di prevenzione e di repressione dei reati predatori, nonché contro lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti. Di rilevante importanza è l’attività svolta dalla Polizia Stradale per la sicurezza della circolazione e per la rilevazione delle più pericolose infrazioni al Codice della Strada.

"Il dispositivo di prevenzione in tutte le aree pubbliche, comprensive anche di stazioni ferroviarie e dei terminal dei mezzi di trasporto pubblico, è assicurato dalle volanti della Questura, mediante pattuglie appositamente dedicate, anche con il contributo di Reparti Prevenzione Crimine, provenienti da fuori provincia", spiega il prefetto. Il complesso delle misure adottate, in collaborazione anche con i sindaci del capoluogo e della costa, ove è più presente il fenomeno della movida e con gli esercenti dei locali pubblici ha consentito alla Prefettura di definire una ottimale pianificazione dei servizi così da garantire a tutta la popolazione della provincia di fruire delle numerose iniziative programmate sul territorio in condizioni di serenità e sicurezza.