Ferretti: "Il raccolto di quest’anno è devastante"

Anno difficile anche per i produttori di olive. Lo sa bene Marco Ferretti, giovanissimo imprenditore di 27 anni, che ad Altidona nel 2019 ha impiantato un innovativo oliveto di quattromila piante su quattro ettari di terreno in produzione dal 2021. L’investimento è andato e sta andando oltre. Ferretti ha infatti potenziato la sua azienda con un ulteriore impianto di 2.800 piante su tre ettari a Campofilone (non ancora in produzione) mentre è in corso l’iter procedurale per la realizzazione di un frantoio nell’azienda altidonese. Si tratta di un oleificio preposto alla spremitura delle olive prodotte in casa a garanzia di massima qualità ottenuta dal rispetto di specifici disciplinari e tecnologia d’avanguardia. Il progetto di sviluppo imprenditoriale di Ferretti, quest’anno fa però i conti con la dura realtà del crollo del raccolto di olive. "Nei quattro ettari di oliveto ad Altidona – spiega Marco – abbiamo raccolto 40 quintali di olive a fronte di una statistica media di produzione prevista di 100 quintali ad ettaro a pieno regime". Una notevolissima perdita che quindi vede 40 quintali di raccolto su una previsione ottimale di 400. "Seppur i 100 quintali per ettaro siano identificativi di un annata ottimale che potrebbe produrre anche meno – dice Ferretti – certamente la raccolta di quest’anno è devastante". A fronte di ciò, il giovane imprenditore non si scoraggia, ma saggiamente condivide alcune riflessioni. "Il progetto di investimento – confida – riguarda sia l’impianto di Altidona che quello di Campofilone che deve entrare in produzione, si aggiunge la realizzazione imminente del frantoio per la spremitura delle olive di nostra produzione e conseguente etichetta aziendale". La riflessione che Ferretti fa, è legata al calo anomalo di produzione di quest’anno. "Analizzando le varie fasi della stagione 2023 – dice – facciamo i conti con la primavera piovosa, poi la siccità e il caldo torrido estivo, un grande attacco di mosca olearia e cimice asiatica. Fattori che incidono negativamente su varie fasi vegetative della pianta, fino alla perdita di produzione. Aggiungiamo anche che per sua natura l’olivo ha anni di produzione di cosiddetta ‘carica’ alternati ad anni di ‘scarica’. Ma sono costretto a chiedermi se e quanto in questa rovinosa stagione, abbia influito il cambiamento climatico, rischioso a fronte di investimenti basati su innovazione, modernità e avanguardia". La saggia considerazione di Ferretti è ben bilanciata con ottimismo. "Andiamo avanti sperando in anni migliori – conclude – incassando il colpo della perdita di entrate a fronte di spese generali di produzione nettamente aumentate rispetto agli anni passati".

Paola Pieragostini