Ferroni: "Ci sono i presupposti per fare bene"

"Ci sono i presupposti per fare bene. Le manutenzioni sono la priorità" dice Alessandro Ferroni, referente e capolista della civica Con Rossano Orsili presentando la compagine che sostiene la corsa a sindaco di Orsili. Una squadra formata da persone che hanno a cuore Sant’Elpidio a Mare e che mettono a disposizione le loro professionalità per lavorare e far crescere e rilanciare la città. "Sono orgoglioso di far parte di questa squadra in cui si lavora con grande serenità e spirito di collaborazione. La lista Con Rossano Orsili è formata da persone che hanno sentito la voglia di mettersi in gioco ed appoggiare il nostro candidato – dice Ferroni -. Riteniamo convintamente che Rossano sia la persona giusta, sempre presente per il paese e un punto di riferimento naturale. I presupposti per fare bene ci sono tutti e andiamo alle elezioni pronti a raccoglierne i frutti". Ferroni parla anche della priorità di Sant’Elpidio a Mare: "La prima cosa da fare è occuparsi delle manutenzioni, la vera carenza che è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo idee chiare. Serve assolutamente cambiare marcia". La lista: Alessandro Ferroni, Gabriele Alesiani, Luigino Barlocci, Paola Brignoli, Gianfranco Cameli, Valentino Castelli, Giovanni Fabi, Jimmy Pacini, Federica Giuditta Palazzo, Lanka Pavelkova, Raffaella Raffaeli, Pierpaolo Torresi, Emanuela Vallesi, Roberta Vitelli.

m.c.