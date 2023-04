Ferrovia Adriatica da modernizzare

Lo sferragliare del passaggio del treno nei pressi del ‘Gigli’ dove, davanti a una sala gremita e con un parterre de roi, si stava parlando di ‘Opportunità di sviluppo per attrarre occupazione e investimenti nelle Marche’, ha fatto da sottofondo alla novità relativa proprio alla rete ferroviaria marchigiana: entro il 2040 la linea ferroviaria regionale dovrà essere modernizzata, con la possibilità di farvi transitare treni merci di 700metri e treni ad alta velocità (minimo 160kmh) per i passeggeri. E’ stato il capo unità della direzione generale trasporti e infrastrutture europea, Pierpaolo Settembri (con quel pizzico di soddisfazione in più dovuto al fatto di giocare in casa, date le sue origini amandolesi) ufficializzare la notizia fresca di giornata: "Il parlamento europeo ha appena approvato il mandato per la riforma del regolamento sulle reti internazionali dei trasporti ferroviari. Nelle Marche si va a completare il corridoio della dorsale adriatica da Ancona (individuata come nuovo nodo urbano) a Bari. La Regione dovrà dotarsi di un piano urbano di mobilità sostenibile che avrà accesso privilegiato a fondi dedicati. Una volta approvato, questo regolamento sarà legge (dal 1 gennaio 2024) per cui la realizzazione dell’infrastruttura è vincolata al 2040. Il prolungamento del corridoio adriatico e l’inserimento di Ancona nei nodi Ten-T apre la strada a un accesso prioritario a fondi aggiuntivi (26 miliardi complessivi per tutta Europa) rispetto a quelli già messi a disposizione, per cui la Regione deve attivarsi da subito e agire in fretta per intercettare quei fondi". "La Regione deve farsi trovare pronta – ha confermato il consigliere regionale, Andrea Putzu, promotore dell’evento anche in quanto membro del Comitato europeo delle Regioni) - ma il presidente Acquaroli e l’assessore Baldelli ne stanno già parlando. Dobbiamo lavorare sui progetti a cominciare da dove far passare i binari". Un tema quest’ultimo, sicuramente non facile. Un buon punto di partenza potrà essere quel masterplan sulle infrastrutture predisposto dalla Svem, di cui il presidente Andrea Santori ha annunciato l’imminente presentazione.