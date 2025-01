Ferzan Ozpetek torna a teatro con l’adattamento scenico del film ’Magnifica presenza’

Ferzan Ozpetek, regista, tra i più amati del nostro cinema, dopo il successo di Mine vaganti torna a teatro con il nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici, Magnifica presenza che giunge al Teatro dell’Aquila di Fermo da questa sera a domenica per la stagione promossa dal Comune con l’Amat. Il regista, accanto ai protagonisti principali Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino ed Erik Tonelli, porta con sé in questa avventura una compagnia di attori esplosivi composta da Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi, Fabio Zarrella. Illusione e realtà, sogno e verità, amore e cinismo, cinema, teatro e incanto. Immaginativo e intimistico, pieno di spiritualità quasi onirica, il film Magnifica presenza si confronta in maniera chiara ed esplicita con il sovrannaturale, fra Questi Fantasmi di Eduardo De Filippo e Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello. Si racconta la storia di Pietro, un ragazzo catanese con aspirazioni d’attore che si trasferisce a Roma. La sua esistenza nella nuova abitazione viene tuttavia turbata da strane presenze, che solo lui può vedere; si tratta di una bizzarra compagnia teatrale con cui poi instaura un rapporto d’amicizia. Compatito dalla cugina, che cerca di guarirlo da queste continue allucinazioni, Pietro tenterà invece di andare a fondo della storia, cercando di capire le ragioni che trattengono nel presente questa sorta di fantasmi. Le scene dello spettacolo – prodotto da Nuovo Teatro con Fondazione Teatro della Toscana - sono di Luigi Ferrigno, i costumi di Monica Gaetani, le luci di Pasquale Mari. Informazioni e prevendite nella biglietteria del teatro 0734 284295, circuito Amat /vivaticket (anche on line). Inizio spettacoli feriali 21, domenica ore 17.