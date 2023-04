Festa alla ’Biblioteca ragazzi’, compie 25 anni

Un compleanno speciale quello che si festeggia oggi, per i 25 anni della sezione ragazzi della biblioteca Spezioli. Un quarto di secolo di attività con le scuole, visite guidate, pomeriggi di lettura e di animazione con bambini e famiglie, sempre all’insegna del libro, della sua magia, dei suoi colori e delle sue meravigliose storie. Un anniversario la cui ricorrenza è stata l’otto aprile ma per la quale la biblioteca ha stilato un ricco calendario di festeggiamenti, il primo dei quali oggi pomeriggio, in continuità con i mercoledì di lettura del ciclo ‘Mercoledì... senti che storia’ per bambini dai 4 ai 10 anni che si sono svolti fino ad ora e al quale sono invitati, oltre ai piccoli protagonisti, anche le loro famiglie e gli ex utenti, ovvero quelli che oggi sono genitori e nonni. Il sindaco Calcinaro e l’assessore alla cultura Micol Lanzidei parlano di un luogo caro a tutti, spazio di fantasia e immaginazione curato dalla direttrice Maria Chiara Leonori e dai referenti Raffaella Ramini prima e Luca Berdini ora, con dedizione e amore. "Riassumere in poche parole la nostra Sezione Ragazzi sarebbe comunque limitativo e riduttivo per la quantità e la qualità delle proposte quotidiane offerte alla città ed al territorio da 25 anni – spiega Maria Chiara Leonori – uno spazio che curiamo con tanta passione perché rivolta al pubblico dei lettori in erba, a coloro per cui i libri fanno parte a pieno titolo dei primi strumenti della loro formazione cognitiva, culturale, personale, di crescita".

In questo quarto di secolo, l’attività della ’Biblioteca ragazzi’ non si è limitata al solo prestito librario: dalle attività didattiche con le scuole, ai laboratori dedicati, dagli eventi di promozione culturale, a quelli di animazione sociale, il servizio ai più piccoli ha saputo inglobare anche i più grandi, rivolgendosi ai genitori, come con il programma ’Nati Per Leggere’. Tante le collaborazioni nate in questi anni, con con il centro educativo territoriale ’The Tube’ ma anche con il centro Montessori, per portare la cultura e la passione per i libri ovunque ci sia spazio, cominciando dai più piccoli per arrivare ai ragazzi e alle famiglie. Un servizio che vuole essere veramente pubblico, ovvero per tutti, così che l’attività con gli ospiti non vale solo per se stessa, ma come primo passo verso un’esperienza di inclusione, da un lato, e di autonomia, dall’altro, più ampia. Oggi, dunque, si celebreranno i venticinque anni di tutto questo, ma il festeggiamento proseguirà per tutto l’anno, con eventi ed appuntamenti speciali, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più i giovani e giovanissimi nelle attività e nei servizi offerti.

Angelica Malvatani