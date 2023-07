Festa Con i neo dottori in piazza del Popolo

È una festa vestita di rosso, una tradizione che parla di speranza, di giovani menti, di futuro che si apre. È la cerimonia delle lauree che da qualche anno la Politecnica delle Marche vuole vivere nel salotto buono della città, la piazza del Popolo, nel tardo pomeriggio son arrivate le autorità del territorio e poi gli amici, i parenti, un momento di eleganza, di foto ricordo, di allegria vera. Felici anche i locali del centro, tutti mobilitati per preparare rinfreschi e cene augurali, per la prima sera da laureati che va vissuta in pieno. Grande la soddisfazione del rettore, Gian Luca Gregori: "Questo è un giorno importante per noi, riteniamo che il nostro sia un ateneo molto serio, non dobbiamo mai dimenticare il merito e le competenze. Le famiglie ci hanno consegnato l figlie e i figli e soprattutto il futuro. "Le corone di alloro sono state realizzate dai nostri studenti ma anche dalle donne vittime di tratta di una casa rifugio gestita dalla comunità Giovanni XXIII". Il sindaco Paolo Calcinaro ha voluto sottolineare il valore della presenza universitaria a Fermo: "Voi studenti portate molto a questa città, spero che porterete il vostro valore nelle nostre aziende, nei nostri distretti. Possiamo crescere con voi che oggi date qualità e possibilità a Fermo, grazie anche all’impegno di Camera di commercio, Fondazione Carifermo e Provincia".

Il presidente del consiglio studentesco Gianluca Ferri ha ricordatola voglia di futuro che hanno i giovani, questi i nomi dei laureati in ingegneria gestionaleche quel futuro cominciano ad aprirlo: per la magistrale Viviana Dottore, Giulia Galiè, Roberto Maiozzi, Giorgia Mancini, Sara Marini, Lorenzo Paoletti, Martina Salvucci, Federico Scoponi, Davide Sebastiani, Alessandro Torresi, Lucrezia Ventura. Per la laurea triennale Riccardo Amidei, Beatrice Miriam Antenucci, Francesca Bocale, Filippo Bontempi, Leonardo Caimmi, Giorgia Capitani, Giada Carducci, Lorenzo Casagrande, Antonio Censoni, Valeria Ciabochi, Davide Cordoni, Eleonora De Gregorio, Luca De Matteis, Alessandro Dervishi, Ylenia Di Ghionno, Francesca Falconi, Francesco Fulminis, Alessandro Galassi, Nicola Gambini, Federica Gentili, Youssef Hadir, Francesco Iezzi, Alessandro Antonio Macchia, Andrea Marilungo, Domenico Marozzi, Alessandro Mattioli, Melissa Melchiorre, Chiara Menna, Stefano Monaco, Giulia Nisi, Alessandro Paolini, Andrea Paolini, Leonardo Pedicone, Matteo Petrelli, Andi Qordja, Umberto Gerardo Quiese, Luca Roganti, Maria Chiara Pia Savino, Lorenzo Savoretti, Alice Semola, Lorenzo Troiano, Giulia Trotti, Alessandro Zallocco, Giacomo Zappi.

Angelica Malvatani