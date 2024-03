Festa con il ‘St. Patrick’s Day’

La Pro Loco di Torre San Patrizio col patrocinio del Comune, in occasione dei festeggiamenti del patrono, ha organizzato la sesta edizione del ‘St. Patrick’s Day’. La manifestazione che prenderà il via oggi e proseguirà fino a domenica, si svolgerà al coperto nel campo parrocchiale riscaldato di via Oliva e ogni serata sarà accompagnata da concerti live: oggi saranno di scena i ‘Celt’; domani i gruppi ‘Trinaluna’ e ‘Brutti di Fosco’; sabato doppio concerto con ‘Kypra’ e ‘Mortimer Mc Grave’ a chiudere domenica toccherà ai ‘Drunkenlullabies’. Oltre alla musica a rendere i piatti locali, ma anche tanta birra artigianale e specialità la ‘birra verde’. Da venerdì a domenica sarà in funzione un servizio navetta. In occasione dell’evento la Pro loco ha indetto la prima edizione dei concorsi ‘La vetrina più verde’ e ‘Il balcone più verde’ con l’intento di coinvolgere la gente.