Festa dedicata alla Santa Croce: "Tradizione che risale al 1870"

L’inizio del mese di maggio coincide con la festa dedicata alla Santa Croce di Belmonte Piceno, una tradizione popolare che finisce per richiamare tanti ospiti dai comuni limitrofi. La festa nasce intorno alla celebrazione religiosa, nell’occasione verrà ufficiata anche la cresima a cui seguirà la solenne processione, poi nel tempo grazie alla collaborazione fra Comune e Pro loco, la festa è divenuto un luogo di ritrovo, fra cui il concerto che nel corso degli anni ha ospitato artisti come: Patty Pravo, Marco Masini, Povia solo per fare qualche nome. "In Comune esiste un documento in cui si parla della festa dedicata alla Santa Croce che risale al 1870 – spiega il sindaco Ivano Bascioni – quindi non sappiamo quando sia iniziata di preciso, ma rappresenta un tradizione molto sentita dalla popolazione. Oltre al programma religioso, la festa offre momenti conviviali, e grazie all’impegno della Pro loco, ospita da sempre stand gastronomici e il tradizionale concerto gratuito del 3 maggio". Il programma parte oggi alle 17 con l’apertura degli stand gastronomici, che saranno in funzione fino a domenica; alle 21,15 concerto con i ‘Camaleonti’. Domani 4 maggio serata di musica con ‘Radio Hits’ con i successi degli anni 70’, 80’ e 90’. Domenica 5 maggio alle 15 ritrovo presso Largo Silvestro Baglioni da cui partirà la passeggiata ambientale letteraria della ‘Santa Croce’ organizzata dall’associazione ‘Viarum’ (per informazioni 347-6918229); torneo di briscola a coppie, esibizione del gruppo folkloristico Ortensia, in serata si balla con Roberto Carpineti.

