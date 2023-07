Festa dei Bambini a Elpidio, spettacoli, giochi e sport per un'estate ricca di divertimento!

Una stagione estiva molto ricca, quella elpidiense. Si parte oggi con la Festa dei Bambini curata dall’Associazione Nestore e che si svolge fino a domani, in piazzale Europa. Dalle 16 in poi, i bambini potranno divertirsi con spettacoli circensi e musicali, truccabimbi, supereroi e giochi gonfiabili, con la caccia al tesoro organizzata dalla Medieval Escape Room (oggi), l’esibizione della scuola di ballo Asd Spazio Hip Hop (domani) per chiudere stasera con lo spettacolo circense "Il galeone dei pirati" e il concerto dei Warsavia trio, mentre domani la chiusura è affidata agli Spaghetti a Detroit. Anche lo sport sarà parte integrante del cartellone estivo, con molti eventi finalizzati a coinvolgere ragazzi, squadre e associazioni. Al via, oggi (fino al 9 luglio) il Torneo 24 ore di calcio continuato, a cura dell’Asd Calcio Sant’Elpidio allo Stadio Mandozzi.