Festa dei commercianti a Porto Sant'Elpidio: via Belgio in festa

L’hanno intitolata ‘il Bel Gio…rno’ l’iniziativa in programma sabato in via Belgio, appunto, che vede il coinvolgimento fattivo di tutte le attività commerciali operanti in quella stessa via che si trova a poca distanza del lungomare e tra il centro e Marina Picena. Dalle ore 17, ci sarà una sfilata canina amatoriale gratuita ed aperta a tutti coloro che vorranno partecipare, a cura di Elpidog, e una sfilata di moda bimbi a cura di Maracas Kids Store, insieme a offerte speciali e degustazioni in tutti i negozi di via Belgio che hanno aderito: Farmacie Comunali, Prodotti Ittici GiorgioMare, Ambulatorio DoubleVet, Maxi Coal, Pasticceria Bernetti, Pizzeria Nesi. Nell’iniziativa sono state coinvolte anche le associazioni Uniti per la coda, Dog Easy e Le Valli del Tenna Kennel Rottweiler. "L’idea è di regalare un pomeriggio diverso, piacevole e divertente, e di portare le persone davanti ai negozi di via Belgio" commentano gli organizzatori.